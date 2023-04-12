«Рано ушел к родителям, рано»: в Коми найдено тело 27-летнего педагога из Воркуты

Фото из личного архива

В Коми завершены поиски 27-летнего Дмитрия Вальчевского. Молодой человек ушел из дома 9 апреля и не вернулся. На третий день поисков стало ясно, что воркутинца нет в живых.

О гибели пропавшего сообщили волонтёры «Лиза Алерт» в социальных сетях. Традиционно поисковики не раскрывают подробностей гибели, однако ранее источник «КП-Коми» сообщал, что правоохранители прорабатывают версию суицида.

Смерть Дмитрия стала шоком для всех, кто его знал. Молодой учитель истории запомнился многим добрым и хорошим человеком.

- Очень жаль, что он так рано покинул всех. Его многие уважали и любили. Рано, очень рано ушел к родителям, - скорбит Алена В.

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