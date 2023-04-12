В Коми принимают заявки на охоту на дичь и селезней уток

Фото: архив КП

Хорошие новости для охотников! Стартовал приём заявок на охоту, пока это водоплавающая и боровая дичь, а также селезни уток с использованием живых (манных) уток в доступных местах для охоты региона.

Для этого нужно заполнить форму заявления на портале госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/612763/1/form

Сроки начала охоты зависят от территориально-климатических зон. Так, охотиться на гусей можно в Южной зоне с 1 по 10 мая — Южная, Центральной — с 5 по 14, Северной – с 7 по 16 мая, Приполярная – с 14 по 23 мая, Полярная с 17 по 26 мая. Лимиты ежедневной добычи: 2 гуся, 5 уток.

Самцов глухарей, самцов тетерева и вальдшнепа можно добывать с 6 по 15.05 в Южной зоне, с 11 по 20.05. – Центральной, с 16 по 25.05. – Северной, с 19 по 28.05. – Приполярной, с 24.05. по 2.06. Полярной. Всего разрешено поймать 1 глухаря, 1 тетерева. Оплата сбора за добычу — 100 руб. за самца глухаря, 20 руб. за самца тетерева.

В 2023 году установлен единый срок охоты на селезней уток с использованием живых (манных) уток на всей территории региона: с 21.04. по 26.05. В день можно добыть не более 5 шт.

В МинЦифре Коми напомнили о соблюдении правил охоты и аккуратного обращения с оружием, а также обратились с просьбой бережного отношения к природе и профилактике пожаров.

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