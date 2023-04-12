В ходе СВО погиб боец из Сыктывкара

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Сыктывкара Алексей Пономарев. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Коми Владимира Уйба.

Пономарев был профессиональным военным. Сыктывкарец служил старшим стрелком мотострелкового отделения в звании ефрейтора. В ходе боевых действий житель Коми погиб. Уйба выразил соболезнования родным и близким бойца.

– Вечная слава Алексею Юрьевичу Пономареву, вечная ему память! – написал глава республики.

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