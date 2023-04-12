В Коми запретят продажу вейпов детям и подросткам

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Коми и по всей России запретят продажу вейпов детям и подросткам. Соответствующий законопроект Госдума приняла сразу во всех трех чтениях.

Согласно документу, речь идет о запрете продажи вейпов как с никотином, так и без него. Поправки в этот законопроект внесли больше 400 парламентариев. Депутаты пояснили, что в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие вещества, которые вредят здоровью.

Изменения затронут не только детей, но и взрослых. Согласно законопроекту, совершеннолетние смогут приобрести вейпы только в стационарных розничных магазинах, где будет запрещена их открытая выкладка. Исключат продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, с использованием автоматов. А также дистанционным способом (то есть по интернету). При продаже таких устройств запрещается предоставление скидок на них, вводится табу на их рекламу. Кроме того, будет исключен выпуск в продажу никотиносодержащих вейпов с ароматизаторами, пишет «Российская газета».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нарколог из Коми Андрей Никитин рассказал об опасности вейпов и энергетиков

И вейпы, и энергетики грозят заболеваниями и зависимостями (подробности)