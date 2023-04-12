В Сыктывкаре вуз заставили предоставить студенту дополнительные социальные гарантии

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В Сыктывкаре вуз обязали предоставить студенту, потерявшему единственного кормильца, дополнительные социальные гарантии в сфере образования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

До недавнего времени 18-летний сыктывкарец жил с матерью. Закончив колледж, в 2022 году молодой человек поступил в вуз. В августе мать, которая была его единственным кормильцем, скончалась. Студент обратился в администрацию вуза с заявлением о предоставлении ему меры социальной поддержки в связи со смертью кормильца.

Однако жителю Коми отказали, поскольку на момент поступления он был совершеннолетним. В прокуратуре пояснили, что этот факт не лишает студента права на полное гособеспечение и дополнительные социальные гарантии. Надзорное ведомство обратилось в суд, и он принял решение в пользу сыктывкарца.

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