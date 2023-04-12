Ушла из жизни 100-летняя труженица тыла Валентина Куратова из Коми

Фото администрации Сыктывдинского района

В Коми на 101-м году жизни скончалась труженица тыла Валентина Куратова из селе Зеленец. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

- Выражаем соболезнования близким и родственникам ветерана, - написано в некрологе администрации.

Родилась Валентина Алексеевна в большой семье в селе Зеленец 3 октября 1922 года. Ее родители смогли поднять восемь детей.

Еще до начала войны Валентина Алексеевна окончила бухгалтерские курсы. В военные годы работала в леспромхозе, зимой валила лес, а летом трудилась в бухгалтерии Сысольского леспромхоза.

После войны Куратова продолжила работу с цифрами. Спустя 20 лет работы в леспромхозе, она с мужем-фронтовиком Ильей Дмитриевичем и детьми переехала жить в Эжву, устроилась бухгалтером в Бумпромстрой, где и проработала до выхода на пенсию. После подрабатывала в других организациях. На заслуженный отдых Валентина Куратова вышла лишь в 80 лет.

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