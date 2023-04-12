Сыктывкарец украл у двух знакомых 133 тысячи, пообещав бытовую технику

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В Ухте 29-летнего жителя Сыктывкара подозревают в мошенничестве на 133 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратились двое ухтинцев. Горожане рассказали, что в соцсети с ними связался давний знакомый. Тот предложил купить бытовую технику по заниженной стоимости. Ухтинцы знали, что приятель работал в магазине бытовой техники, поэтому доверились ему. Жители Коми отдали приятелю 133 тысячи рублей. Злоумышленник обещал передать технику в течение нескольких недель, но в итоге перестал выходить на связь.

Полицейские задержали подозреваемого. Похищенные деньги он потратил. Возбуждены уголовные дела.

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