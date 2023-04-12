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НовостиОбщество12 апреля 2023 10:40

Житель Коми, сломавший горку в Детском парке, отказался возмещать ущерб

Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Вчера, 11 апреля, в Ухте Детский парк при центре Г.А. Карчевского вновь пострадал от вандалов. Видеозапись с места инцидента опубликовал обслуживающий «Горзеленхоз»: парень забрался на трубу горки, однако пластик не выдержал веса молодого человека и проломился, после чего он упал в трубу, скатился и скрылся с места преступления вместе с друзьями.

В Центре сообщили, что нарушитель объявился сам. Им оказался 18-летний студент одного из образовательных учреждений Ухты, сообщает БНК со ссылкой на мэрию города.

Свою вину юноша признал, однако отказался возмещать материальный ущерб, сумма которого составила 53 100 рублей. Предприятие намерено обратиться в полицию.

Объекты, которые установлены на Набережной Газовиков и Детском парке, изготовлены в Финляндии, что затрудняет их восстановление, так как замена поврежденных элементов стоит больших финансовых затрат.

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