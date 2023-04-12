Фото: архив КП.
В Сыктывкаре больше десятка домов признали аварийными и подлежащими сносу
Больше десятка домов в столице Коми признали аварийными и подлежащими сносу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Сыктывкара.
Статус аварийного жилья присвоили домам по адресам:
улица Свободы, 20;
улица Орджоникидзе, 61;
улица Печорская, 10;
улица Катаева, 23;
улица Западная, 2А;
Октябрьский проспект, 75, 107;
Магистральный проезд, 1;
п. Трехозерка, 32;
п.г.т. Краснозатонский, ул. Судоремонтная, 4;
п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 5, 14; ул. Снежная, 5.
Меры по расселению аварийного жилья будут приняты до 2030 года. На данный момент гражданам, проживающим в этих домах, уже предложены помещения в маневренном фонде.
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