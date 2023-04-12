Фото: архив КП.

В Сыктывкаре больше десятка домов признали аварийными и подлежащими сносу

Больше десятка домов в столице Коми признали аварийными и подлежащими сносу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Сыктывкара.

Статус аварийного жилья присвоили домам по адресам:

улица Свободы, 20;

улица Орджоникидзе, 61;

улица Печорская, 10;

улица Катаева, 23;

улица Западная, 2А;

Октябрьский проспект, 75, 107;

Магистральный проезд, 1;

п. Трехозерка, 32;

п.г.т. Краснозатонский, ул. Судоремонтная, 4;

п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 5, 14; ул. Снежная, 5.

Меры по расселению аварийного жилья будут приняты до 2030 года. На данный момент гражданам, проживающим в этих домах, уже предложены помещения в маневренном фонде.

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