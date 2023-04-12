В Сыктывкаре 17-летний подросток помог мошенникам обокрасть двух женщин

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В Сыктывкаре задержали 17-летнего студента, подозреваемого в том, что он был пособником телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 75-летней женщина и заявила, что у нее украли 115 тысяч рублей. Сыктывкарке позвонил неизвестный и представился следователем. Собеседник заявил, что дочь женщины стала виновницей ДТП с пострадавшими. «Следователь» заверил, что за деньги освободит ее от уголовной ответственности. Сыктывкарка отдала деньги прибывшему к ней домой курьеру.

Аналогичное преступление было совершено в отношении жительницы столицы Коми 1940 года рождения. Женщина, желая спасти дочь, передала курьеру около 60 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался студент колледжа. Молодой человек рассказал, что нашел в сети объявление о работе курьером. Он согласился стать участником преступной схемы, получая процент от полученных денег. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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К обеим женщинам приезжали курьеры (подробности)