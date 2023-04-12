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НовостиОбщество12 апреля 2023 14:09

В Коми бывший руководитель компании осужден за невыплату зарплаты трудовому коллективу

Мужчина задолжал работникам 1,7 млн рублей
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Мировой судья Водненского судебного участка Ухты рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора ООО «ТЭК-Строй». Он признан виновным в невыплате зарплаты сотрудникам.

Судом установлено, что с ноября 2019 по декабрь 2021 года исполнительный директор ООО «ТЭК-Строй» не выплачивал зарплату и компенсации за неиспользованный отпуск 21 работнику, образовав перед ними задолженность в размере 1,7 млн рублей. При этом у руководителя компании имелась финансовая возможность погасить долг перед трудовым коллективом: в указанный период свыше 37 млн рублей, имевшихся в распоряжении предприятия, были направлены им на иные финансово-хозяйственные цели.

В ходе расследования уголовного дела ухтинец вину признал и полностью рассчитался перед работниками компании, сообщили в прокуратуре Коми.

Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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