У ранее жившей в Сыктывкаре девушки Тимати заметили округлый животик

Фото: соцсети.

В 2022 году популярный рэп-исполнитель Тимати закрутил роман с 20-летней моделью Валей Ивановой из Сыктывкара. Накануне они вместе были на открытии кафе «Efac Iccug». Пользователи соцсетей разглядели у модели кольцо на безымянном пальце и округлый животик.

На сегодняшний день Тимати является одной из популярных персон в России. Он знаменитый и богатый, поэтому его сердце мечтают завоевать многие представительницы прекрасного пола.

Рэпер любит длинноногих моделей. У него были отношения с Анастасией Решетовой и Аленой Шишковой. Каждая из девушек родила ему ребенка, однако белое платье они так и не надели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка Тимати из Сыктывкара опровергла слухи о расставании со звездой

Она утерла нос недоброжелателям (подробности)