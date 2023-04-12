Стало известно, у каких жителей Сыктывкара возникает меньше сложностей с трудоустройством

Фото: архив КП.

Жители Сыктывкара приняли участие в опросе по просьбе SuperJob и оценили сложности при устройстве на работу по шкале от 0 до 10 баллов.

Соискатели, принявшие участие в опросе, оценили сложности поиска нового места работы на 7 из 10 баллов.

У 27-29-летних сыктывкарцев наблюдается меньше сложностей при устройстве на работу (5,4 балла). Гражданам 57-59 лет искать работу труднее (8,7 балла). Большинство горожан 18-20 лет оценили сложности трудоустройства на 6,2 балла, представительницы прекрасного пола переживают сильнее парней (6,2 и 5,9 баллов соответственно). На рынке труда девушки 24—26 лет чувствуют себя гораздо увереннее, нежели мужчины (5,3 и 6,4 балла соответственно).

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