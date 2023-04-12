Досталось и автобусу: жители Сыктывкара возмутились поведением подростков в общественном транспорте

Фото: архив КП.

Вчера, 11 апреля, в Сыктывкаре в салон пассажирского автобуса №33а зашли несколько парней и девушка, которые заявили кондуктору, что у них нет денег, после чего перешли к оскорблениям, мату и угрозам в ее сторону.

Мужчины, находившиеся в салоне автобуса, никак не реагировали на произошедшее, однако один из них все-таки заплатил за безобразников.

Также досталось автобусу: неадекватные подростки несколько раз агрессивно пнули пассажирский транспорт, в результате чего он получил механические повреждения.

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