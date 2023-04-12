В Сыктывкаре прокуратура защищает права инвалидов на предоставление техсредств реабилитации

Фото: архив КП.

В прокуратуру Сыктывкара обратились граждане с ОВЗ и заявили о нарушении их прав на надлежащее обеспечение техническими средствами реабилитации. В ходе личного приема граждан в КРО «Всероссийское общество слепых» обращения принял прокурор Павел Якимов.

Во время проверки было установлено, что 68-летнюю женщину-инвалида первой группы не обеспечили надлежащим образом спецустройством для чтения книг и тактильной тростью. По результатам прокурорской проверки выяснилось, что заявительница нуждается в данных средствах реабилитации, однако они не были предоставлены на протяжении свыше шести месяцев.

Городская прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности на ФПСС по Республике Коми обеспечить пенсионерку необходимыми средствами реабилитации.

Между тем, о похожей проблеме сообщил прокурору 70-летний инвалид 2 группы по слуху, который испытывал затруднения в обеспечении необходимыми ему средствами реабилитации. Прокуратура также направила иск в суд.

Оба иска прокуратуры были удовлетворены. Фактическое исполнение решений находится на контроле надзорного ведомства.

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