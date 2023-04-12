На борьбу с борщевиком в Сыктывкаре потратят 5 миллионов рублей

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

На борьбу с борщевиком в Сыктывкаре планируют потратить почти 5 миллионов рублей. Эта сумма в 3,7 раза превышает прошлогоднюю.

Уничтожать сорняк будут на городских территориях. На эти цели из бюджета потратят 4,8 миллиона рублей. Деньги выделят в рамках муниципальной программы «Развитие современной городской среды». В 2022 году на эти же цели потратили 1,3 миллиона рублей, передает «Комиинформ».

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