В Коми ввели карантин по инфекционной анемии лошадей

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В поселке Щельяюр Ижемского района ввели карантин по инфекционной анемии лошадей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.

Эту болезнь обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств. Сейчас в эпизоотическом очаге проводятся ограничительные мероприятия. Они нужны для того, чтобы предотвратить распространения инфекции.

Во время карантина в Щельяюр запрещено ввозить и вывозить восприимчивых животных (за исключением восприимчивых животных на убой), вывоз продуктов убоя, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других общественных мероприятий, связанных со скоплением животных.

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