В Коми задержали буйную женщину с электрошокером

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Коми

В одном из кафе Сыктывкара задержали буйную женщину с электрошокером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Коми.

В одном из кафе сработал сигнал «тревога». На место прибыли росгвардейцы. Оказалось, что женщина 1982 года рождения вела себя агрессивно. Она угрожала посетителям и мешала персоналу работать. Кроме того, у нарушительницы был электрошокер. Росгвардейцы задержали женщину и доставили в полицию.

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