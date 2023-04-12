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НовостиОбщество12 апреля 2023 15:12

В Коми задержали буйную женщину с электрошокером

Она угрожала посетителям и вела себя агрессивно
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Коми

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Коми

В одном из кафе Сыктывкара задержали буйную женщину с электрошокером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Коми.

В одном из кафе сработал сигнал «тревога». На место прибыли росгвардейцы. Оказалось, что женщина 1982 года рождения вела себя агрессивно. Она угрожала посетителям и мешала персоналу работать. Кроме того, у нарушительницы был электрошокер. Росгвардейцы задержали женщину и доставили в полицию.

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