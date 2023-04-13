В Коми предприниматели недополучили по госконтрактам более 80 млн рублей

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После вмешательства столичной прокуратуры перед предпринимателями погашен долг по госконтрактам на сумму более 80 млн рублей.

Прокуратура Сыктывкара провела проверку исполнения законодательства, регулирующего своевременную оплату заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам и выявила нарушение.

Установлено, что Коми республиканский онкологический диспансер накопил задолженность по исполненным госконтрактам на сумму 81,9 млн рублей. Лечебному учреждению внесли представление об устранении задолженности. Так, задолженность была погашена в полном объёме.

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