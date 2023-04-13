В Воркуте отменили занятия в школах из-за отключения в городе холодной воды

Фото: архив КП.
Школьники и студенты Воркуты сегодня не идут учиться. Причину озвучили в управлении образования муниципалитета – плохие погодные условия.
Сегодня, 13 апреля, отменяются занятия в общеобразовательных учебных заведениях МО ГО «Воркута» с 1-го по 11-й класс. Также не пойдут учиться студенты всех курсов дневных отделений средних профессиональных учебных заведений. Решение принято комиссией по ЧС и ПБ МО ГО Воркута.
Тем временем, воркутинская мэрия в лице руководителя Ярослава Шапошникова отметила, что в связи с инцидентом на Усинском водоводе и проведением ремонтных работ приостановлена подача водоснабжения на территории МО ГО «Воркута» до устранения причины.
– Нахожусь на объекте, специалисты работают. Прошу соблюдать спокойствие и следить за официальной информацией, – написал воркутинский мэр в соцсетях.
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