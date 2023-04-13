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НовостиОбщество13 апреля 2023 5:10

В Воркуте водоснабжение восстановится к 10 часам утра

Источник:kp.ru
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Водоснабжение в Воркуте восстановится примерно через два часа. Об этом сообщим мэр заполярного города Ярослав Шапошников в соцсетях.

– Запуск водоснабжения планируется примерно через два часа. Ремонт участка трубы Усинского водовода 1000 м уже завершается. Далее начнут восстановление участка трубы 800 мм, – написал градоначальник.

Напомним, из-за отключения в городе воды сегодня не пошли учиться школьники и студенты Воркуты.

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