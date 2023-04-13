Мошенники украли у двух жителей Коми больше миллиона рублей

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Мошенники украли у жителей Вуктыла и Усинска больше миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Со слесарем из Вуктыла связался неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что по счетам мужчины производятся незаконные операции. Для того, чтобы сохранить деньги, «сотрудник банка» предложил перевести их на «безопасный счет». Житель Коми поверил звонившему. Он перевел на 15 номеров около 625 тысяч рублей.

Кроме того, жертвой аналогичного мошенничества стала пенсионерка из Усинска. Неизвестный убедил женщину установить приложение удаленного доступа. После этого с ее счета исчезло более 390 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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