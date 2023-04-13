Избивший до смерти свою жену на глазах у дочери житель Коми получил 7,5 лет тюрьмы

Фото: архив "КП"

В Коми вступил в силу приговор 46-летнему Сергею П., который до смерти избил свою жену. Свидетелем убийства стала его трехлетняя дочь.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, мужчина получил 7,5 лет строго режима. В суде он признал свою вину.

Напомним, трагедия произошла летом прошлого года. Семейная пара вместе со своей дочерью были в дачном домике в поселке Заозерье. Супруги в течение трех дней пили алкоголь, а муж периодически бил жену. В один момент из-за отказа в сексе Сергей вспылил и до смерти забил женщину. Затем раздел жену и вытащил ее тело на крыльцо. Утром труп матери нашла дочь.

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