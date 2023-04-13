У сыктывкарца отобрали мопед и заставили заплатить за его хранение 90 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сыктывкаре у мужчины отобрали мопед и заставили заплатить за его хранение 90 тысяч рублей. Такое решение принял суд.

В мае сотрудники ГИБДД остановили мужчину на мопеде «Альфа» без номера. Прав у водителя не было. Мопед поместили на спецстоянку. От владельца потребовали забрать свой транспорт и оплатить расходы на перемещение и хранение. Однако хозяин «Альфы» ничего этого не сделал.

В январе суд признал мопед бесхозным имуществом. «Альфу» передали в собственность ООО «Специализированная стоянка». Она взыскала с мужчины расходы по перемещению и хранению мопеда. Бывший владелец должен заплатить 90 тысяч рублей, передает БНК.

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