В Коми направят семь млн рублей на ремонт участковых пунктов полиции

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На ремонт участковых пунктов полиции в Коми направят 7 млн рублей. На встрече «Час с министром» региональный министр юстиции Алексей Осташов отметил, что данная строка в бюджете появилась за долгое время впервые.

На сегодняшний день муниципалитеты для работы участковых предоставляют помещения, однако из-за нехватки бюджетных средств на ремонт они находятся в критическом состоянии.

Минюст при участии депутатов Госсовета Коми принял решение оказать помощь районам на условиях софинансирования: 90% на ремонт выделит республика, 10% - муниципалитет.

«Уже объявлен конкурс, желающих очень много, ремонтировать нужно много, общая потребность в средствах - это 36 млн рублей. Письма в муниципалитеты уже направлены. Далее работа пойдет по аналогии с Народным бюджетом. Комиссия оценит заявки и примет решение, кому выделить деньги», - заключил А.Осташов.

Главными критериями для победы являются смета, ПСД, а также наличие 10% средств и районной программы по безопасности.

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