Трудинспекция Коми будет расследовать гибель сотрудников двух компаний в ДТП

Фото: МВД по Коми.

В Усинске автомобиль Mitsubishi L200 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Уралом». Трагедия произошла вчера, 12 апреля, в 7:30 на автодороге Усинск - Головные сооружения.

Как сообщили в Трудовой инспекции Коми, в результате ДТП погибли сотрудники ООО Квартет Сервис и ООО АСС. Ведомство приступило к расследованию несчастного случая.

По данным МВД Коми, водитель внедорожника и трое пассажиров 1979, 1981, 1983 годов рождения скончались на месте трагедии от полученных травм.

На данный момент информация о том, возбуждено ли уголовное дело, отсутствует.

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