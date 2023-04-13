В Коми экс-заключенный принес в колонию 15 телефонов

Фото: УФСИН по Коми.

В Ухте экс-заключенный принес в ИК-19 15 телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Коми.

Инцидент произошел вечером 11 апреля. Сотрудникам колонии удалось задержать мужчину, который пытался перебросить неизвестные предметы через ограждение. В ходе досмотра у него был обнаружен пакет, в котором находились 15 мобильных телефонов и два зарядника.

Задержанным оказался 24-летний местный житель, который ранее отбывал наказание в колонии строгого режим. Из мест лишения свободы он освободился в 2019 году, но должных выводов для себя так и не сделал.

За попытку передачи запрещенных предметов осужденным на злоумышленника составили административный материал по статье 19.12 КоАП. Ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей и конфискация запрещенных предметов.

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