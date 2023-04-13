Стало известно, когда появится вода в домах жителей Воркуты

Скриншот видеоролика со страницы Ярослава Шапошникова в соцсети VK

Стало известно, когда начнется подача воды в дома Воркуты. Ранее на Усинском водоводе произошла авария, которая оставила жителей города без воды.

Как сообщил мэр города Ярослав Шапошников, коммунальный инцидент устранён и в ближайшее время вода появится в домах. Предположительно, подача воды будет осуществлена после 14 часов дня.

— Подача воды потребителям (населению и предприятиям) начнётся после заполнения резервуара — ориентировочно с 14 до 15 часов. Частично местами — чуть пораньше. Сейчас начнут остановку и ремонт трубы Усинского водовода 800 мм, — рассказал Шапошников.

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