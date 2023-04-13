Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 7:54

Стало известно, когда появится вода в домах жителей Воркуты

Ранее на Усинском водоводе произошла авария
Источник:kp.ru
Скриншот видеоролика со страницы Ярослава Шапошникова в соцсети VK

Скриншот видеоролика со страницы Ярослава Шапошникова в соцсети VK

Стало известно, когда начнется подача воды в дома Воркуты. Ранее на Усинском водоводе произошла авария, которая оставила жителей города без воды.

Как сообщил мэр города Ярослав Шапошников, коммунальный инцидент устранён и в ближайшее время вода появится в домах. Предположительно, подача воды будет осуществлена после 14 часов дня.

— Подача воды потребителям (населению и предприятиям) начнётся после заполнения резервуара — ориентировочно с 14 до 15 часов. Частично местами — чуть пораньше. Сейчас начнут остановку и ремонт трубы Усинского водовода 800 мм, — рассказал Шапошников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Камкин заменил ушедшего на СВО мэра Воркуты (подробности)