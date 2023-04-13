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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:36

В Инте хотят освободить мобилизованных от налогов

Источник:kp.ru
Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Инте хотят освободить мобилизованных от уплаты налогов за 2022 и 2023 годы. Соответствующие пакеты поправок опубликовала местная администрация.

Мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвовавших в СВО, предлагают освободить от уплаты налога на имущество физических лиц. Льготу хотят ввести на два года. Если поправки примут, не нужно будет платить налог за 2022 и 2023 годы. Кроме того, этих же людей хотят освободить от уплаты земельного налога за аналогичный период. Если поправки примут, сумма недополученных доходов составит около 100 тысяч рублей в год.

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