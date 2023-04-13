Разряженный телефон спас воркутинку от кражи 290 тысяч рублей

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Мошенники чуть не украли у 36-летней жительницы Воркуты 290 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинке позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Собеседник заявил, что расследует дело о попытке кражи денег со счета женщины. Звонивший рассказал, что якобы в банк пришел человек, имеющий доверенность от имени воркутинки, и пытается оформить кредит на её имя. Собеседник также добавил, что с женщиной свяжется сотрудник службы безопасности банка, чтобы предотвратить преступление. Кроме того, горожанку убедили установить программу для «защиты» финансов.

Злоумышленник получил удаленный доступ к телефону жительницы Заполярья. После этого он оформил кредит на сумму 290 тысяч рублей.

– Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так как у потерпевшей разрядилась батарея сотового телефона и денежные средства были заблокированы банком, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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