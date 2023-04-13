В Коми обнаружили нарушения в доме-интернате для престарелых и инвалидов

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В Усогорском доме-интернате для престарелых и инвалидов устранили нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в некоторых помывочных комнатах и туалетах нет ветиляции. В доме-интернате не проводится дезинсекция.

– Спальные комнаты 1 этажа организованы для проживания до шести человек при норме не более трех, – рассказали в прокуратуре.

В некоторых комнатах не хватает мебели. Для питьевых целей используется некипяченая вода, а бутыли для хранения воды не моют. Люди с подтвержденными инфекционными заболеваниями в изоляторе едят из многоразовой посуды, хотя условий для ее мытья нет. Прокуратура также обнаружила нарушение в деятельности пищеблока. После вмешательства ведомства их устранили.

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