В Сыктывкаре водитель иномарки наехал на 12-летнего велосипедиста

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, 12 апреля, в Сыктывкаре водитель автомобиля KIA Rio сбил 12-летнего велосипедиста. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми, ДТП произошло примерно в 18:30 около дома №145 по улице Первомайской.

За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. При выезде с прилегающей территории он сбил юного велосипедиста, не спеша пересекающего проезжую часть по линии тротуара справа налево по ходу движения.

В результате ДТП 12-летний мальчик получил ушиб спинки носа. Госпитализация ему не потребовалась.

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