Был вооружен ножом: саратовец устроил кровавые разборки в Воркуте знакомой из Интернета

Фото: архив КП.

В Воркуте предстанет перед судом 21-летний житель Саратовской области. Его обвиняют покушении на убийство, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

Инцидент произошел в январе текущего года. Молодой человек приехал в Воркуту, чтобы выяснить отношения с 20-летней девушкой, с которой он познакомился в интернете. Они встретились возле подъезда ее дома.

Злоумышленник, вооруженный ножом, сначала угрожал убийством, после чего нанес не менее 8 ударов в область тела и головы. Преступные действия были пресечены благодаря вмешательству других лиц.

Следователи уже собрали доказательную базу. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

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