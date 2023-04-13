За прошлый год населению Коми предъявили 24,4 млрд рублей платежей за ЖКУ

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В 2022 году жителям Коми предъявили 24,4 млрд рублей платежей за ЖКУ, что на 4% больше, если сравнивать с 2021 годом. Жители республики оплатили 93% выставленных счетов. На конец декабря сумма задолженности по оплате ЖКУ составила 14,4 млрд рублей, сообщает Комистат.

Ресурсоснабжающим компаниям выделили 4,6 млн рублей из бюджета всех уровней. Из них 94% предназначены на покрытие убытков, которые связаны с применением регулируемых цен.

Жителям Коми начислили 3,3 млрд рублей (14% от предъявленных платежей) в виде соцподдержки и субсидий на оплату жилья и ЖКУ. Соцподдержкой воспользовались 224 тысячи человек, а ее среднемесячный размер на одного человека составил 989 рублей.

В прошлом году 20 351 семья получила жилищные субсидии, что на 10% меньше, если сравнивать с 2021 годом. 50% из числа проживавших в таких семьях имели среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Средний размер субсидии в месяц на одну семью составил 2 697 рублей.

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