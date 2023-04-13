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Глава Коми Владимир Уйба рассказал об устранении последствий аварии на Усинском водоводе. Об этом говорится в его видеообращении.

Как сообщалось ранее, на Усинском водоводе произошла авария, которая оставила жителей Воркуты без воды. Глава администрации Ярослав Шапошников сообщил, что коммунальный инцидент устранен, и в ближайшее время вода появится в домах.

Уйба отметил, что взял ситуацию на личный контроль. Начал работать оперативный штаб, и на место отправились коммунальщики. Глава Коми отметил, что было важно не допустить остановки котельной и сохранить тепло в городе.

– Поэтому в первую очередь все резервы воды были направлены на ЦВК, – добавил Уйба.

Специалисты отремонтировали километровый участок трубы, и началось заполнение резервуара. Далее стартовало восстановление еще одной трубы на 800 метров.

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