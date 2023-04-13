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НовостиОбщество13 апреля 2023 13:33

В Сыктывкаре простились с погибшим в зоне СВО бойцом

Он скончался еще 4 марта
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе специальной военной операции Алексеем Пономаревым. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Пономарев родился в Сыктывкаре, закончил в школу и ушел на срочную службу. Далее он вернулся и связал свою жизнь с защитой Родины. Сыктывкарца направили в зону СВО. В ходе боевых действий он погиб. Это произошло 4 марта.

– Светлая тебе память, и царствие тебе небесное, дорогой наш воин Алексей, – сказал Уйба.

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