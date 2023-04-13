В Сыктывкаре изменят движение по маршрутам №18 и №54

Фото: Нина ЮШКОВА

В 2023 году в Сыктывкаре планируют изменить движение по двум популярным автобусным маршрутам – №18 и №54. Об этом сообщил заместитель начальника городского управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Олег Южаков.

В столице Коми исследовали пассажиропоток. Управление получило рекомендации по изменению маршрутной сети.

– Опираясь на них, мы решили сократить некоторые дублирующие маршруты, – рассказал Южаков.

При этом он подчеркнул, что рекомендации не являются обязательными к исполнению. Загмглавы управления заверил, что менять маршруты будут без ущерба для сыктывкарцев. Изменения коснутся автобусов №18 и №54. О точных корректировках Южков не сообщил, передает «Комиинформ».

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