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НовостиОбщество14 апреля 2023 4:40

У жителей Воркуты после отключения ХВС из кранов идёт грязная вода

Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Вчера, 13 апреля, в Воркуте в связи с инцидентом на Усинском водоводе была приостановлена подача водоснабжения. На данный момент последствия коммунальной аварии устранены, об этом сообщил мэр заполярного города Ярослав Шапошников. Подача холодной воды возобновлена. Резервуары на гидроузле заполнены практически до нормативных значений. В социальных сетях местные жители жалуются на то, что местами из кранов течет грязная вода, а где-то её до сих пор нет.

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