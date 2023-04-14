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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:10

В Коми тренерам микуньской спортшколы произвели перерасчет зарплаты до нормы

Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Прокуратурой Усть-Вымского района была проведена проверка по обращению сотрудников МБУ «Спортивная школа г. Микунь» по факту нарушения трудового законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что уровень зарплаты педагогов спортшколы не доведен до целевых показателей, которые были установлены для оплаты труда педагогов дополнительного образования на 2023-2025 г. в Усть-Вымском районе.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона руководству спортшколы. После рассмотрения показатель средней зарплаты в учебном заведении был доведен до установленной нормы.

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