В Сыктывкаре задержали очередного курьера мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре задержали 21-летнего курьера, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, 93-летней женщине позвонил неизвестный и заявил, что ее дочь попала в ДТП. Для того, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, собеседник потребовал заплатить 100 тысяч рублей. Женщина отдала деньги прибывшему курьеру.

На аналогичный обман попался еще один сыктывкарец. Он отдал курьеру около 125 тысяч рублей. Полицейские задержали участника мошеннической схемы. Молодой человек нашел в сети объявление о быстром и высоком заработке. Он согласился сотрудничать с мошенниками за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.

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