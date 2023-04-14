Фото: Михаил ПАТЛИС

За период с 4 по 10 апреля в Коми подорожали чай, капуста и подсолнечное масло. Об этом сообщает Комистат.

Так, подсолнечное масло подорожало на 3,9%, а чай – на 3,7%. Цены на капусту повысились на 7,3%. Кроме того, огурцы подорожали на 2,5%, помидоры – на 2,1%, а свекла – на 1,7%. Цены на лук выросли на 1,3%, а на морковь – на 1,1%. Шампунь подорожал на 3,7%, зубные щетки – на 2,6%, а зубная паста – на 2,4%.

Сыры подешевели на 5%, колбаса – на 3,7%, а сметана – на 0,9%. Цены на картофель снизились на 3,8%, на бананы – на 2%, а на яблоки – на 1,1%. Кроме того, мыло подешевело на 2,1%.

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