В Сыктывкаре захотевший продажной любви 24-летний молодой человек лишился 44 тысяч рублей

Автор фотографии: Вахрушева Елена

В Сыктывкаре очередной жертвой мошенников стал 24-летний молодой человек. Он хотел воспользоваться услугами проститутки, однако желание продажной любви обернулось для него полицией и потерянными деньгами.

Как сообщили в пресс-службе МВД, потерпевший нашел в интернете интим-сайт. Выбрав подходящую девушку, он перечислил 1,5 тысячи рублей и пришел к месту встречи, но жрицы любви все не было. К тому же, она потребовала перевести ей 4 тысячи рублей как страховку. А после сыктывкарцу стали звонить неизвестные и заявили, что он сломал онлайн-счетчик и потребовали с него возмещение ущерба.

- В грубой форме от него потребовали возместить потери. Опасаясь за свою безопасность, 24-летний мужчина перевел в течение дня разными суммами свои накопления на продиктованный счет. Общая сумма ущерба составила суммами 44 тысячи рублей, - рассказали в МВД.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК, сообщает МВД по Коми.

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