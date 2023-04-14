Прокуратура проводит проверку в связи с аварией на водоводе в Воркуте

Фото: Нина ЮШКОВА

Вчера ночью, 13 апреля, произошел прорыв на Усинском водоводе в Воркуте, посредством которого обеспечивается водоснабжение населения и иных объектов города. По факту коммунальной аварии местная прокуратура организовала проверку, расказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Надзорное ведомство проверит, соблюдаются ли права граждан на бесперебойное обеспечение ХВС, в том числе оценит длительность перерыва подачи воды и установит, имеются ли основания для перерасчета платы потребителям.

Кроме того, будут изучены меры, которые принимают органы самоуправления по приведению трубопровода в нормативное состояние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, кто заменит мэра Воркуты на время его участия в СВО (подробности)