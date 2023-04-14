Ухтинца приговорили к исправительным работам за дачу взятки сотруднику ДПС

Фото: Нина ЮШКОВА

В Ухте суд вынес приговор 37-летнему мужчине за мелкое взяточничество сотруднику ГИБДД. Вину свою он признал, его приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в счет государства.

Инцидент произошел 28 января. В дежурную часть поступило сообщение о ДТП в одном из дворов Ухты. На место прибыли сотрудники ДПС, которые обнаружили за рулем автомобиля пьяного 37-летнего мужчину. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

В скором времени полицейские выяснили, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение, полис ОСАГО и СТС. Во время составления материала он стал намекать инспекторам ДПС на взятку, хотел договориться, на что представители власти разъяснили ему нормы законодательства.

Мужчина спросил у одного из сотрудников ГИБДД номер телефона. Полицейский продиктовал ему номер мобильного телефона, решив, что данные сведения нужны правонарушителю для того, чтобы узнать порядок получения автомобиля со штрафстоянки. Через несколько минут ему пришло СМС-сообщение о зачислении 5 тысяч рублей. После этого водителя задержали.

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