В Коми ожидается ранний старт купального сезона

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Синоптики Гидрометцентра прогнозируют, что начало лета в Коми будет жарким, поэтому старт купального сезона может быть дан уже в июне. В ходе встречи «Час с министром» руководитель КГО и ЧС Коми Александр Бурцев заявил, что местами отдыха у воды и пляжами нужно определиться уже сейчас, чтобы обеспечить безопасность на них.

В 2023 году запланировано представление субсидий на приобретение выдвижных спасательных постов. Финансирование будет осуществляться из бюджета республики. На текущий год запланирован 1 млн 500 тысяч рублей на предоставление данной субсидии. Выделенных средств хватит на четыре спасательных поста.

Республика Коми постепенно приближается к тому, что все места отдыха будут обеспечены оборудованием.

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