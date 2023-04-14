«Ей было очень плохо»: многодетная мать из Коми пытается спасти свою 10-летнюю дочь с серьезным заболеванием

Фото из личного архива
В Коми открыт сбор для серьезно больной 10-летней Ани из Ухты. Девочка вместе с семьей переехала в Сыктывкар, чтобы получить лечение. У школьницы диагностирован артрит, из-за которого у ребенка развился грибок. На лекарства Ане требуется более 100 тысяч рублей.
Известно, что сейчас неравнодушные жители Коми скинули семье Ани 14 тысяч рублей, однако до окончания сбора еще далеко. Аня и ее мама просят поддержать их и помочь девочке, так как сумма для многодетной семьи неподъемная. Родители школьницы воспитывают еще двух девочек и зарабатывают немного.
— Она была в плохом состоянии. Плохо ходила, температура под 40. Ей было тяжело, — вспоминает больничные дни мама Надежда.
Если вы хотите помочь Ане и ее семье, вы можете воспользоваться удобным для вас способом:
— «Сбербанк» онлайн (БЕЗ КОМИССИИ), с пометкой для Ани Егоровой;
— на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку «ПОМОЧЬ СЕЙЧАС» Сбербанк, с пометкой для Ани Егоровой;
— на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку «ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ СБП» Сбербанк, с пометкой для Аня Егоровой;
— отправьте СМС на номер 7715 со словом «Коми» пробел сумма пожертвований. Например: Коми 500 (ВНИМАНИЕ! не все операторы телефонной связи имеют лицензию на СМС перевод)
— наличные средства через кассу фонда «Сила Добра» (улица Бабушкина, 11, по предварительному звонку 8 922 272 38 17).
Банковские реквизиты фонда:
Название организации (сокращенное): КРНДБФ «Сила Добра».
Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила Добра».
ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550
Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г. Сыктывкар:
Р/с 40703810028000008645
К/с 30101810400000000640
БИК 048702640
Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытием город Сыктывкар
Р/с 40703810100060000025
К/с 30101810540300000795
БИК 044030795
Лучше использовать Сбербанк, так как переводы без комиссии.
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