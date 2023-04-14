Растлившего восемь мальчиков жителя Коми приговорили к 21 году лишения свободы

Фото: архив "КП"

В Коми огласили приговор 34-летнему мужчине, которого обвиняли в совращении несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, житель Усть-Куломского района получил 21 год тюрьмы.

В суде установлено, что с 2015 по 2022 года мужчина растлил детей в возрасте от 10 до 15 лет. Жертвами извращенца признаны семь мальчиков. С ними житель Коми вступал в переписку и просил интимные фото, с некоторыми из них он вступал в сексуальные отношения.

- Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему жителю Усть-Куломского района. Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ст.132 УК РФ). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в ведомстве.

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