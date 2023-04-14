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НовостиОбщество14 апреля 2023 9:51

В Эжве уничтожат борщевик на трех гектарах

На эти цели потратят более 300 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Эжвинском районе Сыктывкара уничтожат борщевик на площади около трех гектаров. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 343,6 тысячи рублей. Торги состоятся 25 апреля. Работу надо выполнить с 1 июня по 31 августа в три этапа. Уничтожать борщевик будут путем опрыскивания гербицидами. Площадь обработки территории за один раз составляет 29 тысяч квадратных метров.

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