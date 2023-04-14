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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 10:40

Ударил ногой в грудь: ухтинец напал на сотрудника полиции

В Коми мужчина оскорбил полицейских и напал на одного из них
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА

В Ухте суд вынес приговор 47-летнему мужчине за оскорбление сотрудников полиции и нападение на одного из них. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его оштрафовали на 60 тысяч рублей. Он раскаялся в содеянном и извинился перед правоохранителями.

Инцидент произошел первого октября прошлого года. В дежурную часть обратилась местная жительница и сообщила об агрессивном поведении своего сожителя. На место прибыли двое полицейских.

Представители правопорядка приняли решение доставить дебошира в полицию для дальнейшего разбирательства, однако мужчина стал нецензурно выражаться, оскорблять их, после чего нанес удар ногой в область грудной клетки одного из полицейских.

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