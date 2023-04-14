Мэр Воркуты рассказал, кто несет ответственность за некачественную расчистку дворов

Фото: пресс-служба администрации Воркуты.

В пресс-службе администрации Воркуты заявили, что, по мнению главы города Ярослава Шапошникова, ответственность за качественную и своевременную расчистку дворов от снега должны нести не только руководители ЖЭУ и администрация, но и учредители УК. На сегодняшний день на рынке данной жилищной услуги работают трое предпринимателей, от их финансовой и кадровой политики зависит во многом бытовое благополучие жителей поселков и города.

Наиболее запущенная ситуация наблюдается в поселке Заполярном и в Шахтерском жилом районе. Большая часть жалоб приходит из социальных сетей. Следом идет Воргашор. После визита главы города и депутатов в марте ситуация осталась без изменений: снег на центральной площади не расчищен и не вывезен, а также наблюдаются сложности во дворах.

«Что касается дворов в указанной выше центральной части города – ситуация не является критичной, пока не наступил паводок, но что будет при потеплении известно всем. До меня доходит информация, что некоторые владельцы погрузчиков и иной снегоуборочной техники не со всеми управляющими компаниями хотят заключать договоры. И это справедливо. Причина – перед ними не погашены долги за предыдущие периоды использования спецтехники. Считаю, что взаимоотношения предпринимателей должны строиться на доверии и платежной дисциплине. Именно учредители УК и несут ответственность за это направление», - говорит Ярослав Шапошников.

По итогам выезда Ярослав Шапошников дал поручения акцентировать внимание на проблемных участках и принять соответствующие меры.

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